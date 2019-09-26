Для подстраховки энергосистемы в Крыму оставят мобильные электростанции

СЕГОДНЯ 20:04 2019-09-26T20:04:52+03:00

В 2020 году это будет стоить 1,6 миллиарда рублей Фото: "КП" Архив

Но платить за них будут жители

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Бессрочный статус вынужденной генерации могут получить мобильные электростанции, которые в данный момент находятся в Крыму. Но это значит, что и платить за них будут потребители.

Их могут оставить на полуострове для того, чтобы поддержать мощности, чтобы энергосистема была надежной. Но за это МГТЭС хотят получить вынужденный тариф, пишет «Коммерсантъ».

Этот статус правительство пока одобрило только на 2020 год, а это будет стоить крымчанам 1,6 миллиарда рублей.

Кстати, те мобильные электростанции, которые перебросили в Крым в 2014 году во время блокады со стороны Украины, могут получить новый статус федерального мобильного резерва мощности.

ИСТОЧНИК KP.RU