2019-09-27T08:02:17+03:00
Общество

В Симферополе ожидаются массовые отключения воды

В связи с этим диспетчеры "Воды Крыма" будут работать круглосуточно
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Часть Симферополя останется без водыЧасть Симферополя останется без водыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Из за массовых ограничений водоснабжения в Симферополе в предприятии "Вода Крыма" было принято решение о круглосуточной работе диспетчерской службы в усиленном режиме.

Вода будет отключена в связи с переустройством сетей водоснабжения в рамках строительства трассы "Таврида".

Без воды останутся следующие районы и улицы Симферополя: Новоромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Украинка, Верхняя Украинка, район улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторной, Калинина, Толстого, Дзюбанова, Юго-Западная промзона, Жигулина Роща, Москольцо, Ж/Д вокзал, Центр города, Старый город.

Без воды также останутся жители улиц Севастопольская и прилегающих к ней улиц, от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова. На улицахДм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко водоснабжение также будет отсутствовать.

При возникновении вопросов по поводу графика отключения воды и ее подвоза можно обратиться по телефонам диспетчерской службы "Вода Крыма" - (3652) 60 -26 -26 и 8 (978) 832-91-91

ИСТОЧНИК KP.RU

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