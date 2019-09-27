Два крымских города вошли в десятку самых посещаемых туристами в 2019 году
Ялта и Феодосии вошли в ТОП-10 самых посещаемых городов российскими туристами в 2019 году. Для гостей с материка эти места показались наиболее привлекательными и интересными для путешествий.
Как сообщает портал Tvil.ru, в среднем туристы останавливались в этих городах на 6 ночей и тратили на проживание от 2,4 тысячи рублей в Феодосии до 3,2 тысячи рублей в Ялте.
Десятка самых посещаемых туристами городов России в 2019 году:
Ялта – 3224 рублей / 6,5 ночи
Феодосия – 2353 рубля / 6,6 ночи
Сочи – 2237 рублей / 8,6 ночи
Евпатория – 2362 рубля / 9 ночей
Алушта – 2725 рублей / 7,5 ночи
Санкт-Петербург – 2834 рубля / 4 ночи
Краснодар – 1499 рублей / 2 ночи
Москва – 3132 рубля / 3,5 ночи
Казань – 2327 рублей / 3 ночи
Осташков – 5025 рублей / 4 ночи
ИСТОЧНИК KP.RU