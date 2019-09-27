В Симферополе «утонула» улица Менделеева

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-27T11:49:55+03:00

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В пятницу, 27 сентября, в Симферополе в прямом смысле затопило улицу Менделеева. Об этом сообщили жители в социальных сетях и выложили фотографии.

- Улица Менделеева утонула. «Вода Крыма», выезжайте, - написала жительница крымской столицы Юлия.

Улица "утонула" в воде. Фото: Facebook/Юлия Колузова

Как сообщили сотрудники предприятия, на улице Менделеева произошла утечка, бригада уже выехала на аварию.

- Все абоненты имеют возможность дозвониться в диспетчерскую Симферопольского филиала ГУП РК "Вода Крыма". В дни отключения (с 27 по 30 сентября) диспетчерская круглосуточно и в усиленном режиме будет осуществлять свою работу, - сообщают дежурные «Воды Крыма».

Напомним, в Симферополе и районе на несколько дней отключат воду. Это связано с проведением строительных работ на автомобильной трассе «Таврида».

ИСТОЧНИК KP.RU