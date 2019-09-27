Симферопольские голуби уничтожают новый газон на набережной Салгира
В Симферополе местные голуби уничтожают новый газон на набережной реки Салгир. Там только недавно провели гидропосев травы - это метод распыления семян с водой и удобрениями.
Это специальное средство, которое защищает семена от смыва дождем, выдувания ветром и съедения птицами.
Планировалось, что смесь защитит траву от птиц. Фото: Леонид Карпов
Но, как видно по фотографиям, который сделал общественник Леонид Карпов, от голубей защитить новый газон не удалось.
- Суровые симферопольские голуби съедают новый посев газона на отремонтированной набережной Салгира, - написал Карпов в соцсети Facebook.
Вообще подрядчик хотят засеять газоны на участке от улице Шмидта до Вечного огня. Планировалось, что трава взойдет до конца ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU