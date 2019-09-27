Симферопольские голуби уничтожают новый газон на набережной Салгира

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-27T12:41:09+03:00

Там недавно посеяли траву

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В Симферополе местные голуби уничтожают новый газон на набережной реки Салгир. Там только недавно провели гидропосев травы - это метод распыления семян с водой и удобрениями.

Это специальное средство, которое защищает семена от смыва дождем, выдувания ветром и съедения птицами.

Планировалось, что смесь защитит траву от птиц. Фото: Леонид Карпов

Но, как видно по фотографиям, который сделал общественник Леонид Карпов, от голубей защитить новый газон не удалось.

- Суровые симферопольские голуби съедают новый посев газона на отремонтированной набережной Салгира, - написал Карпов в соцсети Facebook.

Вообще подрядчик хотят засеять газоны на участке от улице Шмидта до Вечного огня. Планировалось, что трава взойдет до конца ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU