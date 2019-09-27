2019-09-27T16:14:01+03:00
Общество

Реверсивное движение может появится на Ялтинском шоссе

При этом на проспекте победы его могут вовсе отменить
Никита ПОЛЬКО
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Крымчане с трудом привыкают к новому для них реверсивному движению транспортаКрымчане с трудом привыкают к новому для них реверсивному движению транспортаФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Как известно, сегодня в Симферополе на проспекте Победы введено реверсивное движение для автомобилей. В утренние часы пик два потока машин едут в город и один поток из города. Во второй половине дня - наоборот.

Это нововведение уже успело вызвать негодование со стороны автовладельцев, которые по незнанию правил дорожного движения едва ли не ежедневно сталкиваются с проблемами на этом участке дороги.

Тем не менее, в Крыму уже подумывают о том, чтобы ввести реверсивное движение и на других участках автомобильных дорог республики.

По словам начальника отделения дорожного надзора и управления ГИБДД РК Даниеля Мартиросова, проблемным участком является Ялтинское шоссе. А именно, участок дороги в районе строящейся Соборной Мечети.

- Однако, вводить или нет на этом участке реверсивное движение, должен решить владелец дороги. ГИБДД может только давать свои рекомендации на этот счет, - рассказывает КП-Крым Мартиросов. – Насколько мне известно, устно такая идея озвучивалась. Но до конкретных решений пока не дело не дошло.

По его словам, в ГИБДД сегодня рассматривают и возможность отмены реверсивного движение на проспекте Победы. Однако окончательное решение будет принято после анализа количества ДТП и дорожной ситуации на этом участке дороги за время эксперимента по изменению схемы проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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