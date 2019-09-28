2019-09-28T08:35:52+03:00
Общество

Дождь и ветер: Прогноз погоды в Крыму на 28 сентября

Осадки будут кратковременными
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Но море в Крыму еще теплоеНо море в Крыму еще теплоеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Симферополе 28 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9…11 градусов, в днем 20…22 градусов.

В Севастополе сегодня также переменная облачность.Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 11…13 градусов, днем 17…19 градусов.

На Южном берегу Крыма в субботу ночью временами небольшой кратковременный дождь; днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13…15°; днем 19…21°.

В Керчи 28 сентября переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 12…14°, днем 18…20°.

Температура морской воды

В Черном море: в Феодосии 20°, Алуште 20°, Ялте 20°, в р-не горы Карадаг 20°, Севастополе 19…20°, Евпатории 18°, Черноморском 18°, в Керченском проливе 16°, в Азовском море 17°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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