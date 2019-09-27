Севастопольский лес завалили строительным мусором

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-27T18:16:30+03:00

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В Севастополе разгорается скандал со строительным мусором, который вывозят с улицы Советской в окрестные лесные массивы. В частности, пострадал хвойный лес у поселка Кальфа.

- Битый асфальт, брусчатку и камни с ремонтируемой улицы Советской сгружали в хвойном лесу у посёлка Кальфа, - сообщает издание ForPost

В компании «Спецуниверстрой», которая и проводит работы на улице Советской, ситуацию объяснили тем, что водителей выгрузить туда строительный мусор якобы попросила местная жительница. По словам подрядчика, у женщины там расположена конюшня и строительный мусор ей был необходим для укрепления дороги.

Но это опровергают свидетели. По их словам, показания водителя и документы, которые он показывал местным жителям и лесникам указывают на то, что вывоз мусора был согласован с начальством фирмы - подрядчика.

Кроме того, удалось выяснить, что компания - подрядчик не передавала мусор на официальные полигоны и фирме- переработчику строительного мусора как минимум с июля 2019 года. Куда вывозился мусор все это время - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU