2019-09-27T18:16:30+03:00
Общество

Севастопольский лес завалили строительным мусором

Ответственные лица пытаются свалить вину на хозяйку местной конюшни
Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
Грузовики высыпали строительный мусор прямо на лесную дорогу. Фото: фрагмент из видеоГрузовики высыпали строительный мусор прямо на лесную дорогу. Фото: фрагмент из видео
Изменить размер текста:

В Севастополе разгорается скандал со строительным мусором, который вывозят с улицы Советской в окрестные лесные массивы. В частности, пострадал хвойный лес у поселка Кальфа.

- Битый асфальт, брусчатку и камни с ремонтируемой улицы Советской сгружали в хвойном лесу у посёлка Кальфа, - сообщает издание ForPost

В компании «Спецуниверстрой», которая и проводит работы на улице Советской, ситуацию объяснили тем, что водителей выгрузить туда строительный мусор якобы попросила местная жительница. По словам подрядчика, у женщины там расположена конюшня и строительный мусор ей был необходим для укрепления дороги.

Но это опровергают свидетели. По их словам, показания водителя и документы, которые он показывал местным жителям и лесникам указывают на то, что вывоз мусора был согласован с начальством фирмы - подрядчика.

Кроме того, удалось выяснить, что компания - подрядчик не передавала мусор на официальные полигоны и фирме- переработчику строительного мусора как минимум с июля 2019 года. Куда вывозился мусор все это время - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24