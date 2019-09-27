Экскурсии и мастер-классы: Как в Симферополе пройдет День туризма

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-27T18:02:46+03:00

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В Симферополе в субботу, 28 сентября, в парке Гагарина отпразднуют День туризма. В зеленой зоне с 13.00 сделают большую площадку с полосой препятствий, конкурсами для всей семьи, концертом и заплывом на лодках.

Маленьких жителей города будут развлекать аниматоры, можно будет поучаствовать в мастер-классах.

Также во время мероприятия представят научно-развлекательное шоу центра «Знаниум», пройдут занятия по силовой тренировке на уличных тренажерах и мастер-класс по письму картин.

А еще с 13.00 для гостей фестиваля пройдет концертная программа, там выступят вокальные и танцевальные ансамбли столицы. В финале сыграет группа «Lazvegas» и Вадим Абрамян.

А ЕЩЕ

По предварительной записи можно поучаствовать в бесплатных экскурсиях по городу:

- 10.00 Пешеходная экскурсия от парка им. Гагарина до Екатерининского сада «Набережная трех времен» (длительность 1,5 часа, Сбор группы в парке им. Ю. Гагарина у арт-объекта "Я люблю Симферополь")

- 11.00 Пешеходная экскурсия по городу от Екатерининского сада и до Неаполя Скифского "Река времени" (1 час 30 мин Сбор группы у памятника Екатерине II)

- 12.00 Пешеходная экскурсия от Екатерининского сада до парка им. Ю. Гагарина «Набережная трех времен» (длительность 1 час 30 мин, Сбор группы у памятника Екатерине II)

- 12.00 Пешеходная экскурсия по центру города «Губернский город» (длительность 1 час мин, 25 человек, Сбор группы у памятника Екатерине II)

- 13.30 Пешеходная экскурсия по центру города «Губернский город» (длительность 1 час, Сбор группы у памятника Екатерине II)

Регистрация доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU