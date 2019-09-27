В Крым из Украины пытался сбежать член преступной наркогруппировки

СЕГОДНЯ 17:59 2019-09-27T18:02:18+03:00

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На границе Крыма с Украиной задержали члена транснациональной группировки «Химпром», которая занимается продажей наркотиков. Преступника «засекли» сотрудники СБУ в пункте пропуска «Каланчак».

Как сообщили в Службе безопасности Украины, мужчина запугивал свидетелей, которые знали о деятельности преступной группы. Он поджигал их квартиры, обстреливал дома из гранатометов.

Преступник пытался уехать в Крым, чтобы избежать криминальной ответственности . А после его он хотел вернуться и продолжить свою «деятельность».

- Мужчину задержали, материалы дела направлены в суд. Всего в 2019 году задержали 28 членов синдиката «Химпром», в рамках расследования дела силовики изъяли 10 миллионов долларов США, наркотики и оружие, - уточнили в СБУ.

ИСТОЧНИК KP.RU