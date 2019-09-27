За сутки в Крыму произошло 5 пожаров
За прошедшие сутки в Крыму удалось потушить 5 пожаров. Два из них - в Джанкойском районе, один - в поселке Гвардейское и еще по одному в Евпатории и Феодосии. Во время тушения одного из пожаров благодаря героизму спасателей удалось избежать серьезных последствий- они вынесли из горящей постройки газовый баллон.
К счастью, информации о погибших или пострадавших не поступало.
- Всего с начала года ликвидировано 3985 пожаров, эвакуировано 732 человека, спасено 85 людей, - сообщили в пресс - службе МЧС Республики Крым
В ведомстве напомнили, что большая часть пожаров в домах и квартирах крымчан происходит по причине небрежного обращения жителей к правилам пожарной безопасности. Спасатели просят внимательнее относиться к подобным вещам, и в случае любых чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать в службу спасения.
ИСТОЧНИК KP.RU