За сутки в Крыму произошло 5 пожаров

СЕГОДНЯ 19:16 2019-09-27T19:16:44+03:00

Всего с начала года МЧС Крыма ликвидировали 3985 возгораний

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За прошедшие сутки в Крыму удалось потушить 5 пожаров. Два из них - в Джанкойском районе, один - в поселке Гвардейское и еще по одному в Евпатории и Феодосии. Во время тушения одного из пожаров благодаря героизму спасателей удалось избежать серьезных последствий- они вынесли из горящей постройки газовый баллон.

К счастью, информации о погибших или пострадавших не поступало.

- Всего с начала года ликвидировано 3985 пожаров, эвакуировано 732 человека, спасено 85 людей, - сообщили в пресс - службе МЧС Республики Крым

В ведомстве напомнили, что большая часть пожаров в домах и квартирах крымчан происходит по причине небрежного обращения жителей к правилам пожарной безопасности. Спасатели просят внимательнее относиться к подобным вещам, и в случае любых чрезвычайных ситуаций немедленно сообщать в службу спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU