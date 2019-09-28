Аэропорт «Симферополь» должен заплатить 3 миллиона рублей из-за птиц
Арбитражный суд Крыма взыскал с аэропорта «Симферополь» 2,9 миллиона рублей убытков из-за того, что самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей.
Инцидент произошел 10 июня. Тогда самолет авиакомпании, вылетевший в Москву, перед отрывом от ВВП столкнулся с птицей. Полет пришлось прервать, а судно – посадить.
Из-за произошедшего у самолета оказался поврежден двигатель, пишет «Интерфакс».
В итоге комиссия установила, что те средства, которые применял аэропорт для отпугивания птиц, оказались неэффективными.
В аэропорту крымской столицы с решением суда не согласны.
- Орнитологическая служба воздушной гавани обеспечена всем необходимым оборудованием для отпугивания птиц. На вооружении службы около полусотни биоакустических и светобликовых систем, ультразвуковых отпугивателей и другого стационарного оборудования, - рассказали «КП-Крым» в аэропорту крымской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU