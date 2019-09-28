2019-09-28T09:23:06+03:00
Общество

Аэропорт «Симферополь» должен заплатить 3 миллиона рублей из-за птиц

Иск подала компания «Уральские авиалинии»
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Но в крымской воздушной гавани с решением суда не согласныНо в крымской воздушной гавани с решением суда не согласныФото: "КП" Архив
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Арбитражный суд Крыма взыскал с аэропорта «Симферополь» 2,9 миллиона рублей убытков из-за того, что самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей.

Инцидент произошел 10 июня. Тогда самолет авиакомпании, вылетевший в Москву, перед отрывом от ВВП столкнулся с птицей. Полет пришлось прервать, а судно – посадить.

Из-за произошедшего у самолета оказался поврежден двигатель, пишет «Интерфакс».

В итоге комиссия установила, что те средства, которые применял аэропорт для отпугивания птиц, оказались неэффективными.

В аэропорту крымской столицы с решением суда не согласны.

- Орнитологическая служба воздушной гавани обеспечена всем необходимым оборудованием для отпугивания птиц. На вооружении службы около полусотни биоакустических и светобликовых систем, ультразвуковых отпугивателей и другого стационарного оборудования, - рассказали «КП-Крым» в аэропорту крымской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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