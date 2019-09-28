2019-09-28T10:30:02+03:00
Недвижимость

Самый дорогой пентхаус Крыма находится в Ялте

За него собственник хочет получить 240 миллионов рублей [фото]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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С террасы открывается потрясающий вид на море. Фото: ЦИАНС террасы открывается потрясающий вид на море. Фото: ЦИАН
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Риелторы составили рейтинг самых дорогих квартир на вторичном рынке Юга России. В тройку, по данным ЦИАН, вошли Краснодарский край, Ялта и Севастополь.

Жемчужина полуострова, Ялта, заняла второе место.

Там собственник продает свой пентхаус за 240 миллионов рублей. С террасы открывается потрясающий вид на море.

Объект продается с отделкой в стиле дворцовой классики. В стоимость также входит вся мебель, предметы декора и техника лучших мировых производителей.

Третье место занял город-герой Севастополь. За 115 миллионов рублей там продается квартира в новом клубном доме на улице Дмитрия Ульянова.

Из окна видно музей-заповедник «Херсонес-Таврический». Фото: ЦИАН

Из окна видно музей-заповедник «Херсонес-Таврический». Фото: ЦИАН

Объект отделан в классическом дворцовом стиле, а гостиная имеет круглую форму. С террасы открывается потрясающий вид на музей-заповедник «Херсонес-Таврический», Владимирский собор, а также морские просторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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