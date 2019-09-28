Самый дорогой пентхаус Крыма находится в Ялте
Риелторы составили рейтинг самых дорогих квартир на вторичном рынке Юга России. В тройку, по данным ЦИАН, вошли Краснодарский край, Ялта и Севастополь.
Жемчужина полуострова, Ялта, заняла второе место.
Там собственник продает свой пентхаус за 240 миллионов рублей. С террасы открывается потрясающий вид на море.
Объект продается с отделкой в стиле дворцовой классики. В стоимость также входит вся мебель, предметы декора и техника лучших мировых производителей.
Третье место занял город-герой Севастополь. За 115 миллионов рублей там продается квартира в новом клубном доме на улице Дмитрия Ульянова.
Из окна видно музей-заповедник «Херсонес-Таврический». Фото: ЦИАН
Объект отделан в классическом дворцовом стиле, а гостиная имеет круглую форму. С террасы открывается потрясающий вид на музей-заповедник «Херсонес-Таврический», Владимирский собор, а также морские просторы.
ИСТОЧНИК KP.RU