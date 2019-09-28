За сутки в Крыму спасатели обезвредили 7 боеприпасов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-28T11:42:21+03:00

Один из них нашли в центральном парке Керчи

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В пятницу, 27 сентября, в службу спасения поступила информация, что в селе Фронтовое нашли опасные предметы. С виду они напоминали боеприпасы.

На место выехали пиротехники. Они установили, что это: авиационные осколочные бомбы весом 10 килограммов (2 единицы), немецкая противопехотная авиабомба весом 1 килограмм (2 единицы) и два фугаса.

В этот же день спасателям снова позвонили и рассказали, что при проведении земляных работ в Комсомольском парке Керчи нашли предмет, который с виду напоминал бомбу.

Это оказался авиационный осколочный боеприпас весом 10 килограммов.

- Все бомбы доставили на полигон и уничтожили в соблюдение всех правил безопасности. В операции задействовали семь человек личного состава, две единицы техники, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU