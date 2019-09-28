Итальянские ученые хотят внести в список ЮНЕСКО генуэзские крепости

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-28T11:34:20+03:00

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В Крым приехали ученые из Италии. Они рассказали, что хотят добиться того, чтобы генуэзские крепости внесли в список ЮНЕСКО.

Как рассказал представитель итальянской организации Italia Nostra Джованни Спалла, проект не будет входить ни в какие политические споры. Он чисто культурный.

- Окончательная цель проекта - чтобы генуэзские крепости были признаны как мировой объект культурного значения от ЮНЕСКО. Есть такое понятие как «серийный объект», когда все объекты похожи по значению друг с другом, - добавил он.

Для того, чтобы достичь этой цели создана инициативная группа, в нее входят три организации. Планируется, что она будет расширяться и в нее уже войдут исследователи из Европы, пишет Крымское информационное агентство.

Также в нее включат специалистов из России и Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU