Итальянские ученые хотят внести в список ЮНЕСКО генуэзские крепости
В Крым приехали ученые из Италии. Они рассказали, что хотят добиться того, чтобы генуэзские крепости внесли в список ЮНЕСКО.
Как рассказал представитель итальянской организации Italia Nostra Джованни Спалла, проект не будет входить ни в какие политические споры. Он чисто культурный.
- Окончательная цель проекта - чтобы генуэзские крепости были признаны как мировой объект культурного значения от ЮНЕСКО. Есть такое понятие как «серийный объект», когда все объекты похожи по значению друг с другом, - добавил он.
Для того, чтобы достичь этой цели создана инициативная группа, в нее входят три организации. Планируется, что она будет расширяться и в нее уже войдут исследователи из Европы, пишет Крымское информационное агентство.
Также в нее включат специалистов из России и Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU