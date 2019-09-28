В Кировском районе легковушка столкнулась с грузовиком

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-28T12:15:05+03:00

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На трассе «Новопокровка – Владиславовка» в Кировском районе Крыма произошла авария. Там столкнулись ВАЗ и Ford Transit.

Для помощи пострадавшим выехали сотрудники МЧС.

На месте аварии работали спасатели.Фото: пресс-служба МЧС РК

С помощью гидравлического инструмента спасатели вытащили из машины водителя легкового автомобиля. В результате аварии он оказался заблокирован в пассажирском кресле.

После этого его отнесли к машине скорой помощи.

- Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу. Водитель автомобиля Ford Transit в результате происшествия не пострадал, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

На месте аварии спасатели провели меры по пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU