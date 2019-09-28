Фотофакт: Как в Бахчисарае сдавали нормы ГТО
В Бахчисарае 100 юных жителей продемонстрировали свою физическую форму – сдали нормы ГТО.
Участники зарегистрировались в личном кабинете Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и выполнили несколько нормативов.
Очень большой интерес к ГТО именно в Бахчисарайском районе. Фото: пресс-служба Минспорта РК
Как рассказала временно исполняющая обязанности министра сорта РК Ольга Торубарова, за последние три дня около двух тысяч крымчан прошли регистрацию на сайте.
- За пять лет это сделали лишь 38 тысяч жителей полуострова. Мы должны сделать рывок в этом направлении. Такие праздники пропагандируют спорт и физическую культуру. Видно, что в Бахчисарайском районе интерес к ГТО очень большой, - отметила Торбурова.
ИСТОЧНИК KP.RU