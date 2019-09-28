2019-09-28T12:45:51+03:00
Спорт

Фотофакт: Как в Бахчисарае сдавали нормы ГТО

Свою спортивную форму показали около 100 жителей [фото]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Для этого нужно пройти регистрацию на сайте. Фото: пресс-службе Минспорта РКДля этого нужно пройти регистрацию на сайте. Фото: пресс-службе Минспорта РК
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В Бахчисарае 100 юных жителей продемонстрировали свою физическую форму – сдали нормы ГТО.

Участники зарегистрировались в личном кабинете Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и выполнили несколько нормативов.

Очень большой интерес к ГТО именно в Бахчисарайском районе. Фото: пресс-служба Минспорта РК

Очень большой интерес к ГТО именно в Бахчисарайском районе. Фото: пресс-служба Минспорта РК

Как рассказала временно исполняющая обязанности министра сорта РК Ольга Торубарова, за последние три дня около двух тысяч крымчан прошли регистрацию на сайте.

- За пять лет это сделали лишь 38 тысяч жителей полуострова. Мы должны сделать рывок в этом направлении. Такие праздники пропагандируют спорт и физическую культуру. Видно, что в Бахчисарайском районе интерес к ГТО очень большой, - отметила Торбурова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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