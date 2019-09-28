2019-09-28T13:55:12+03:00
Общество

В Симферополе пройдет осенняя сельхозярмарка

Ее проведение запланировано на 19 октября
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Свои товары представят местные производителиСвои товары представят местные производителиФото: "КП" Архив
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В Симферополе в субботу, 19 октября, пройдет расширенная осенняя сельхозярмарка. Она нужна для того, чтобы поддержать местных производителей и стабилизировать цены. Об этом рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Сюзанна Азаматова.

КОНКРЕТНО

В каких районах города пройдет ярмарка:

- проезд от улицы Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»;

- в районе ул. Киевская, 177, парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе пересечения улиц Кечкеметской/Б.Куна, парковка перед зданием НИИ «Гипросад»;

- в районе улицы Ракетная, 10 и парковка перед зданием ООО «Институт Шельф»;

- улица Севастопольская, 45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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