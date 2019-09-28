В Симферополе пройдет осенняя сельхозярмарка
В Симферополе в субботу, 19 октября, пройдет расширенная осенняя сельхозярмарка. Она нужна для того, чтобы поддержать местных производителей и стабилизировать цены. Об этом рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Сюзанна Азаматова.
КОНКРЕТНО
В каких районах города пройдет ярмарка:
- проезд от улицы Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»;
- в районе ул. Киевская, 177, парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе пересечения улиц Кечкеметской/Б.Куна, парковка перед зданием НИИ «Гипросад»;
- в районе улицы Ракетная, 10 и парковка перед зданием ООО «Институт Шельф»;
- улица Севастопольская, 45.
ИСТОЧНИК KP.RU