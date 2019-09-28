2019-09-28T14:28:03+03:00
Общество

От болезней сердца в прошлом году в Крыму умерло 14 тысяч человек

Женщин большинство - 8 тысяч
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
По сравнию с 2017 годом этот показатель стал меньшеПо сравнию с 2017 годом этот показатель стал меньшеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Крыму в 2018 году от болезней системы кровообращения умерли больше 14 тысяч человек. Из них 6,5 тысячи мужчины, а 8 тысяч – женщины.

Но, как сообщили в Крымстате, по сравнению с 2017 годом число умерших от этого вида недуга сократилось на 15 процентов.

Больше всего людей страдали ишемической болезнью сердца – 10 тысяч человек, а от инфаркта миокарда умерло 566 человек.

- Сейчас сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Факторы риска их возникновения включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность, - рассказал в Крымстате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалисты объяснили, почему в Крыму резко меняется климат
В Симферополе пройдет осенняя сельхозярмарка
Фотофакт: Как в Бахчисарае сдавали нормы ГТО
В Кировском районе легковушка столкнулась с грузовиком
Итальянские ученые хотят внести в список ЮНЕСКО генуэзские крепости
За сутки в Крыму спасатели обезвредили 7 боеприпасов
Самый дорогой пентхаус Крыма находится в Ялте
Аэропорт «Симферополь» должен заплатить 3 миллиона рублей из-за птиц
Дождь и ветер: Прогноз погоды в Крыму на 28 сентября
За сутки в Крыму произошло 5 пожаров
В Черном море загорелся человек из Москвы
Сакский курорт должен стать основной базой для лечения спортсменов в России
В Крым из Украины пытался сбежать член преступной наркогруппировки
Экскурсии и мастер-классы: Как в Симферополе пройдет День туризма
Севастопольский лес завалили строительным мусором
На волю: В крымские леса выпустили 500 фазанов
Симферопольцы возмущены качеством ремонта на улице Александра Невского
Театр и танцы: В аэропорту «Симферополь» прошел флешмоб
Реверсивное движение может появится на Ялтинском шоссе
С начала года в Крым приехало 6,5 миллиона туристов
Пьяный крымчанин пытался задушить свою сожительницу полотенцем
Закрыл в гараже и превратил в секс-рабыню: В Крыму судят насильника молодой девушки