От болезней сердца в прошлом году в Крыму умерло 14 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-28T14:28:03+03:00

По сравнию с 2017 годом этот показатель стал меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Крыму в 2018 году от болезней системы кровообращения умерли больше 14 тысяч человек. Из них 6,5 тысячи мужчины, а 8 тысяч – женщины.

Но, как сообщили в Крымстате, по сравнению с 2017 годом число умерших от этого вида недуга сократилось на 15 процентов.

Больше всего людей страдали ишемической болезнью сердца – 10 тысяч человек, а от инфаркта миокарда умерло 566 человек.

- Сейчас сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Факторы риска их возникновения включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность, - рассказал в Крымстате.

ИСТОЧНИК KP.RU