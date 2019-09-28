От болезней сердца в прошлом году в Крыму умерло 14 тысяч человек
В Крыму в 2018 году от болезней системы кровообращения умерли больше 14 тысяч человек. Из них 6,5 тысячи мужчины, а 8 тысяч – женщины.
Но, как сообщили в Крымстате, по сравнению с 2017 годом число умерших от этого вида недуга сократилось на 15 процентов.
Больше всего людей страдали ишемической болезнью сердца – 10 тысяч человек, а от инфаркта миокарда умерло 566 человек.
- Сейчас сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти в мире. Факторы риска их возникновения включают повышенные кровяное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление овощей и фруктов, повышенный вес, ожирение и физическую инертность, - рассказал в Крымстате.
ИСТОЧНИК KP.RU