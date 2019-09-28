После трагедии в Керчи в Интернете нашли 1,5 тысячи пользователей, призывающих к насилию в школе
После трагедии в Керченском политехническом колледже правоохранители Российской Федерации начали проверку в Интернете.
Напомним, ЧП в крымском городе произошло 17 октября 2018 года. В тот день студент учебного заведения Владислав Росляков привел в действие взрывчатку, а потом расстрелял учащихся колледжа. Погибли 20 человек, а больше 50 пострадали.
После массового убийства Росляков покончил с собой в библиотеке политеха.
Начальник Генпрокуратуры России по Южному федеральному округу Константин Сомов рассказал, что после бойни в Керчи они сплотились и глубоко проанализировали ситуацию.
- Провели провели масштабные мероприятия по Крыму. Более 300 обысков, мы выявили 1,5 тысячи интернет-пользователей в молодежной среде, которые пропагандировали насилие в школе, - сообщил Сомов, пишет «Комсомольская правда».
Всех таких пользователей заблокировал. Такие же проверки проводятся и в других регионах России.
ИСТОЧНИК KP.RU