В Краснодарском крае построят дорогу, которая сократит путь в Крым
Работы завершат в 2020 году
Контракт уже заключенФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На Кубани власти заключили контракт на строительство обхода станицы Ленинградской. Это поможет сократить время дороги в Крым.
Кроме того, поможет распределить транспортный поток, который направляется сторону Крыма и Тамани из европейской части России, пишет ТАСС.
Строительство планируется завершить в 2020 году. После этого проезд по дороге будет короче на 60 километров.
Как указано в материалах Единой информационной системы в сфере закупок, цена контракта составляет около 1,5 миллиарда рублей.
Он уже заключен, поэтому работы начнутся в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU