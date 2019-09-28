2019-09-28T19:57:37+03:00
Общество

Жители трех районов Крыма смогут платить за воду через Интернет

Комиссия при этом взиматься не будет
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Деньги можно внести через личный кабинетДеньги можно внести через личный кабинетФото: "КП" Архив
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Абоненты Симферопольского, Алуштинского и Ленинского филиалов могут воспользоваться новой услугой – заплатить за воду через Интернет.

Внести деньги можно через личный кабинет любое удобное для вас время. С абонентов не будет взиматься комиссия.

- Для оплаты услуг водоснабжения и/или водоотведения через сайт ГУП РК «Вода Крыма» вам необходимо перейти в «Личный кабинет» и нажать кнопку «Оплата онлайн», - сообщили в пресс-службе предприятия.

К оплате принимаются карты платежных систем: «МИР», Visa, MasterCard.

ИСТОЧНИК KP.RU

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