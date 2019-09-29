Погода в Крыму на 29 сентября: до +25 градусов и облачно

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-29T07:44:59+03:00

Будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Крыму 29 сентября будет облачно. Возможны дожди, воздух прогреется до +25 градусов, будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +24 градусов. Небо будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается. Подует юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

В Севастополе в воскресенье переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до +20 градусов.

На ЮБК 29 сентября переменная облачность, но без осадков. Днем до +23 градусов. Подует юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

В Керчи сегодня не будет осадков, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Будет дуть юго-западный ветер до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU