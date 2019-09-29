Погода в Крыму на 29 сентября: до +25 градусов и облачно
В Крыму 29 сентября будет облачно. Возможны дожди, воздух прогреется до +25 градусов, будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду.
В Симферополе сегодня до +24 градусов. Небо будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается. Подует юго-западный ветер до 12 метров в секунду.
В Севастополе в воскресенье переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до +20 градусов.
На ЮБК 29 сентября переменная облачность, но без осадков. Днем до +23 градусов. Подует юго-западный ветер до 12 метров в секунду.
В Керчи сегодня не будет осадков, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Будет дуть юго-западный ветер до 11 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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