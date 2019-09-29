2019-09-29T07:44:59+03:00
Общество

Погода в Крыму на 29 сентября: до +25 градусов и облачно

Будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Сохранится штормовое предупреждениеСохранится штормовое предупреждениеФото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Крыму 29 сентября будет облачно. Возможны дожди, воздух прогреется до +25 градусов, будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

В Симферополе сегодня до +24 градусов. Небо будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается. Подует юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

В Севастополе в воскресенье переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до +20 градусов.

На ЮБК 29 сентября переменная облачность, но без осадков. Днем до +23 градусов. Подует юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

В Керчи сегодня не будет осадков, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Будет дуть юго-западный ветер до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители трех районов Крыма смогут платить за воду через Интернет
В Краснодарском крае построят дорогу, которая сократит путь в Крым
Украина хочет запустить автобусы на границу с Крымом
После трагедии в Керчи в Интернете нашли 1,5 тысячи пользователей, призывающих к насилию в школе
Специалисты объяснили, почему в Крыму резко меняется климат
От болезней сердца в прошлом году в Крыму умерло 14 тысяч человек
В Симферополе пройдет осенняя сельхозярмарка
Фотофакт: Как в Бахчисарае сдавали нормы ГТО
В Кировском районе легковушка столкнулась с грузовиком
Итальянские ученые хотят внести в список ЮНЕСКО генуэзские крепости
За сутки в Крыму спасатели обезвредили 7 боеприпасов
Самый дорогой пентхаус Крыма находится в Ялте
Аэропорт «Симферополь» должен заплатить 3 миллиона рублей из-за птиц
Дождь и ветер: Прогноз погоды в Крыму на 28 сентября
За сутки в Крыму произошло 5 пожаров
В Черном море загорелся человек из Москвы
Сакский курорт должен стать основной базой для лечения спортсменов в России
В Крым из Украины пытался сбежать член преступной наркогруппировки
Экскурсии и мастер-классы: Как в Симферополе пройдет День туризма
Севастопольский лес завалили строительным мусором
На волю: В крымские леса выпустили 500 фазанов
Симферопольцы возмущены качеством ремонта на улице Александра Невского
Театр и танцы: В аэропорту «Симферополь» прошел флешмоб
Реверсивное движение может появится на Ялтинском шоссе
С начала года в Крым приехало 6,5 миллиона туристов
Пьяный крымчанин пытался задушить свою сожительницу полотенцем
Закрыл в гараже и превратил в секс-рабыню: В Крыму судят насильника молодой девушки