В Крыму ищут мужчину со шрамом на голове
В Крыму ищут пропавшего три недели назад мужчину по имени Кушхов Сергей Анатольевич. 7 сентября этого года он ушел на пляж «Уют» Сакского района и до сих пор не вернулся.
Мужчине 49 лет. Из особых примет - шрам на левой стороне головы. Рост - 160 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы.
Фото: Liza Alert Крым/"Вконтакте"
Также потерявшийся мужчина не ориентируется в пространстве, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым».
Тех, кто видел или что-то знает о местонахождении Артура, просят сообщить по телефону 89788081498 Зейнеп (Стеша) или обратиться в полицию по номеру 102.
ИСТОЧНИК KP.RU