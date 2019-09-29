В Крыму ищут мужчину со шрамом на голове

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-29T09:43:52+03:00

Он пропал три недели назад

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В Крыму ищут пропавшего три недели назад мужчину по имени Кушхов Сергей Анатольевич. 7 сентября этого года он ушел на пляж «Уют» Сакского района и до сих пор не вернулся.

Мужчине 49 лет. Из особых примет - шрам на левой стороне головы. Рост - 160 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы.

Фото: Liza Alert Крым/"Вконтакте"

Также потерявшийся мужчина не ориентируется в пространстве, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым».

Тех, кто видел или что-то знает о местонахождении Артура, просят сообщить по телефону 89788081498 Зейнеп (Стеша) или обратиться в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU