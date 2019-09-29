Украинский певец Олег Винник заявил, что Крым не нужно делить

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-29T09:58:28+03:00

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Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма и заявил, что не будет его "делить".

- Я не буду сегодня делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом уже не то, что... Я бы сказал не нужно. Это ничего не дает, - передает слова Винника издание "Викна.Новини".

Певец отметил, что его соотечественники, которые говорят "Крым - это Украина", ничего не решает. Кроме того, Винник не считает, что Крым "забрали".

Также исполнитель сказал, что украинские и российские политики не могут достинуть нужных резльтатов, поскольку присутствуют постоянные осуждения и недоверие.

ИСТОЧНИК KP.RU