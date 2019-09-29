Крымский уфолог об аномалиях: "За НЛО часто принимают военные объекты"

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-29T10:19:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымчане часто принимают за аномальные явления и НЛО осветительные авиационные бомбы, которые военные используют во время учений.

Кандидат экономических наук, доцент, эксперт по аномальным явлениям Антон Анфалов рассказал, что в августе этого года в Керчи и Феодосии можно было увидеть странные светящиеся огни в небе.

- СМИ сразу запустили новость про визит инопланетян. А на самом деле это святящиеся или осветительные авиационные бомбы, - рассказал уфолог РИА Новости Крым.

Анфалов пояснил, что это мишени для летчиков, которые военные часто используют. Это резервуар с горючей жидкостью, который излучает свет. Этот объект медленно спускается на парашюте. А наблюдающим кажется, что нечто аномальное зависло в воздухе.

Также уфолог добавил, что настоящий НЛО очень трудно наблюдать, потому что он имеет большое ускорение.

ИСТОЧНИК KP.RU