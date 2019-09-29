2019-09-29T13:22:03+03:00
Общество

В Крыму ждут крупную делегацию из западных стран

Норвежский депутат Хендрик Вебер презентует написанную им книгу "Наш Крым"
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Weber Rosenlund /FacebookФото: Weber Rosenlund /Facebook
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В Крым вечером 29 сентября прилетит крупная делегация из Норвегии, Бельгии, Голландии, Германии и США. Об этом КП-Крым сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

- В субботу, 28 сентября, мы уже встретили одного из членов делегации. А сегодня поздно вечером пприлетят остальные. Визит делегации продлится до 6 октября, - сообщил депутат.

По его словам, иностранцы посетят кладбище солдат на Сапун-горе в Севастополе, затем поедут в Евпаторию.

- Также запланирована поездка в международный детский центр "Артек". Много лет назад в лагере был один из членов делегации. Он хочет вручить памятные значки с изображением городов в музей детского лагеря, - сообщил Гемпель.

3 октября члены делегации встретятся с главой Крыма Сергеем Аксеновым в Госсовете РК. Затем запланирована встреча со студентами в Крымском федеральном университете им. Вернадского.

В рамках посещения Крыма норвежский депутат Хендрик Вебер презентует написанную им книгу "Наш Крым".

ИСТОЧНИК KP.RU

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