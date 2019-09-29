В Крыму ждут крупную делегацию из западных стран
В Крым вечером 29 сентября прилетит крупная делегация из Норвегии, Бельгии, Голландии, Германии и США. Об этом КП-Крым сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
- В субботу, 28 сентября, мы уже встретили одного из членов делегации. А сегодня поздно вечером пприлетят остальные. Визит делегации продлится до 6 октября, - сообщил депутат.
По его словам, иностранцы посетят кладбище солдат на Сапун-горе в Севастополе, затем поедут в Евпаторию.
- Также запланирована поездка в международный детский центр "Артек". Много лет назад в лагере был один из членов делегации. Он хочет вручить памятные значки с изображением городов в музей детского лагеря, - сообщил Гемпель.
3 октября члены делегации встретятся с главой Крыма Сергеем Аксеновым в Госсовете РК. Затем запланирована встреча со студентами в Крымском федеральном университете им. Вернадского.
В рамках посещения Крыма норвежский депутат Хендрик Вебер презентует написанную им книгу "Наш Крым".
ИСТОЧНИК KP.RU