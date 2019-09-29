Дорогу Саки-Орловка отремонтировали на 25%

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-29T14:47:36+03:00

По данным Минтранса республики, отставания от графика нет

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В Сакском районе Крыма на 25% выполнили ремонт дороги Саки-Орловка. Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК, в ремонте задействовано 45 единиц техники с водителями и машинистами, а также 50 дорожников.

- Работают две фрезеровочные группы и три группы по укладке асфальтобетона, - уточнили в пресс-службе.

В сутки рабочие укладывают 9 тысяч квадратных метров асфальта. В Минтрансе отмечают, что к середине октября должно быть выполнено 50% работ по укладке верхнего слоя.

- Всего планируется уложить 337 000 м2 асфальта. Это 30% от всех работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 год, - сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Крыму с начала 2019 года. Планируется отремонтировать 63 дороги протяженностью 176,2 км.

ИСТОЧНИК KP.RU