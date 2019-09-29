В Симферополе машина на скорости влетела в подземный переход

СЕГОДНЯ 14:59 2019-09-29T14:59:02+03:00

Один человек погиб, четыре пострадали

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В Симферополе в ночь на 29 сентября произошло серьезное ДТП, в результате которого машина улетела в подземный пешеходный переход на остановке "Кинотеатр Звезда".

Как сообщили очевидцы в соцсетях, автомобиль Renault поворачивал с проспекта Победы на улицу Лермонтова и не пропустил KIA.

- KIA врезалась в правый бок Renault и улетела в подземный пешеходный переход, - пишет очевидец.

Как сообщил руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко, погибла женщина, еще четыре человека пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU