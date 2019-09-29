В Симферополе машина на скорости влетела в подземный переход
Один человек погиб, четыре пострадали
Фото: Виктор Быстрицкий
Изменить размер текста:
В Симферополе в ночь на 29 сентября произошло серьезное ДТП, в результате которого машина улетела в подземный пешеходный переход на остановке "Кинотеатр Звезда".
Как сообщили очевидцы в соцсетях, автомобиль Renault поворачивал с проспекта Победы на улицу Лермонтова и не пропустил KIA.
- KIA врезалась в правый бок Renault и улетела в подземный пешеходный переход, - пишет очевидец.
Как сообщил руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко, погибла женщина, еще четыре человека пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU