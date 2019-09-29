2019-09-29T16:02:07+03:00
Общество

Оператор «Крымтелеком» сменил владельца

Ранее имущество принадлежало Управляющей компании инфраструктурных проектов
Анастасия Михайловская
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Оператор связи «Крымтелеком» и сеть санаториев «Курорты Крыма» сменили владельца. С 16 сентября, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП) принадлежит закрытому паевому фонду (ЗПИФ) «Трес».

УКИП владеет санаториями «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Морской прибой», отелем «Дача Рахманинов» и оператором «Крымтелеком», передает РБК.

Ранее УКИП принадлежала Владимиру Зарицкому. У него было 95% акций. еще 5% - УК «Визант Групп», которую контролировал Денис Козорез. Теперь же имуществом владеет закрытый паевой фонд «Трес». В ноябре прошлого года Владимира Зарицкого и УКИП включилти в санкционные списки США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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