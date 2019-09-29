В Симферополе задержали пенсионера, который вырастил дома 5 кг марихуаны
Симферополец вырастил 5 килограммов марихуаны в своем домовладении. Его задержали полицейские, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Симферополю задержали 64-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков, - рассказали в МВД.
Полицейские обыскали жилье пенсионера и обнаружили наркотическое вещество. Его изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это марихуана.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение и изготовление наркотического вещества (часть 2 статьи 228 УК РФ). Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU