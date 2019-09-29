Со дна Черного моря подняли немецкую артустановку времен войны

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-29T16:47:00+03:00

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Со дна Черного моря водолазы экспедиционного центра Минобороны РФ подняли самоходную артустановку StuG-III, сообщает корреспондент КП-Крым. Подъем осуществили с помощью плавучей подъемной установки.

Поисковые работы проводились в Каламитском заливе, где затонуло транспортное немецкое судно Santa Fe.

Оно было торпедировано 23 ноября 1943 года, направлялось с грузом в евпаторийский порт. Но на борту судна произошел взрыв, и корпус раскололся. Затем Santa Fe затонуло, а вместе с ним и 1200 тонн груза.

Самоходная установка, поднятая со дна, хорошо сохранилась. Эксперты отмечают, что она имеет музейную ценность. Внутри находятся осколочно-фугасные снаряды со взрывателем. Очищать и реставрировать технику будут специалисты Русского географического общества.

ИСТОЧНИК KP.RU