В Киеве опровергли информацию о возобновлении пассажирских перевозок в Крым

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-29T17:11:38+03:00

Автобусы будут ходить от границы с полуостровом по Украине

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Киев не будет возобновлять официальные пассажирские перевозки в Крым.

По словам Криклия, его уже успели записать в «сепаратисты». Он пояснил, что продолжается строительство контрольно-пропукных пунктов «Чонгар» и «Каланчак».

- Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю – украинские перевозчики исключительно по Украине. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма, – написал министр на Facebook.

По его словам, это необходимо для легализации перевозок, чтобы у КПВВ люди сели в автобус следовал по Украине.

Ранее украинский министр дал интервью и сказал, что у контрольно-пропускных пунктов появятся автостанции и официальные перевозчики.

ИСТОЧНИК KP.RU