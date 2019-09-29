2019-09-29T17:11:38+03:00
Общество

В Киеве опровергли информацию о возобновлении пассажирских перевозок в Крым

Автобусы будут ходить от границы с полуостровом по Украине
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что Киев не будет возобновлять официальные пассажирские перевозки в Крым.

По словам Криклия, его уже успели записать в «сепаратисты». Он пояснил, что продолжается строительство контрольно-пропукных пунктов «Чонгар» и «Каланчак».

- Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю – украинские перевозчики исключительно по Украине. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма, – написал министр на Facebook.

По его словам, это необходимо для легализации перевозок, чтобы у КПВВ люди сели в автобус следовал по Украине.

Ранее украинский министр дал интервью и сказал, что у контрольно-пропускных пунктов появятся автостанции и официальные перевозчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Со дна Черного моря подняли немецкую артустановку времен войны
В Симферополе задержали пенсионера, который вырастил дома 5 кг марихуаны
Оператор «Крымтелеком» сменил владельца
Дочь первого президента Крыма рассказала, где похоронят отца
В Симферополе машина на скорости влетела в подземный переход
Дорогу Саки-Орловка отремонтировали на 25%
Стала известна причина смерти Юрия Мешкова, первого президента Крыма
В Крыму ждут крупную делегацию из западных стран
Крымский уфолог об аномалиях: "За НЛО часто принимают военные объекты"
Украинский певец Олег Винник заявил, что Крым не нужно делить
В Крыму ищут мужчину со шрамом на голове
Погода в Крыму на 29 сентября: до +25 градусов и облачно
Жители трех районов Крыма смогут платить за воду через Интернет
В Краснодарском крае построят дорогу, которая сократит путь в Крым
Украина хочет запустить автобусы на границу с Крымом
После трагедии в Керчи в Интернете нашли 1,5 тысячи пользователей, призывающих к насилию в школе
Специалисты объяснили, почему в Крыму резко меняется климат
От болезней сердца в прошлом году в Крыму умерло 14 тысяч человек
В Симферополе пройдет осенняя сельхозярмарка