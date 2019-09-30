В середине недели в Крым придут дожди
В Крыму в начале рабочей недели сохранится спокойная и комфортная погода. Но в некоторые дни на полуострове ожидаются кратковременные дожди.
- Умеренный юго-западный ветер в предгорных районах усилится днем до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье 14…18°; днем воздух прогреется до 20…25°, в горах до 14…19°, - рассказали в Крымском гидрометцентре.
Осадки на полуострове ожидаются 1 октября, а грозы в пятницу, 4 октября.
Но и 30 сентября в одном из крымских городов – Керчи, ожидаются осадки.
Кроме того, в республике до 2 октября объявили штормовое предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU