В Крыму «Мерседес» с двумя детьми разорвало пополам
Недалеко от села Первомайское в Кировском районе Крыма произошла авария. Для помощи пострадавшим немедленно выехали спасатели.
На место происшествия направились сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД,
Машину в буквальном смысле разорвало пополам. Фото: пресс-служба МЧС РК
По прибытии оказалось, что водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся со столбом освещения. Кроме него в машине находились две двое детей.
- В результате сильного удара автомобиль буквально разделился на две части. До приезда служб экстренного реагирования двух восьмилетних детей деблокировали. Их госпитализировали в Феодосийскую детскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
В автомобиле были дети. Фото: пресс-служба МЧС РК
На месте аварии спасатели предприняли все меры противопожарной безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU