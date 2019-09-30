2019-09-30T11:51:23+03:00
Происшествия

В Крыму «Мерседес» с двумя детьми разорвало пополам

Машина въехала в столб [фото]
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Авария произошла в Кировском районе. Фото: пресс-служба МЧС РКАвария произошла в Кировском районе. Фото: пресс-служба МЧС РК
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Недалеко от села Первомайское в Кировском районе Крыма произошла авария. Для помощи пострадавшим немедленно выехали спасатели.

На место происшествия направились сотрудники МЧС, скорой помощи и ГИБДД,

Машину в буквальном смысле разорвало пополам. Фото: пресс-служба МЧС РК

Машину в буквальном смысле разорвало пополам. Фото: пресс-служба МЧС РК

По прибытии оказалось, что водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся со столбом освещения. Кроме него в машине находились две двое детей.

- В результате сильного удара автомобиль буквально разделился на две части. До приезда служб экстренного реагирования двух восьмилетних детей деблокировали. Их госпитализировали в Феодосийскую детскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

В автомобиле были дети. Фото: пресс-служба МЧС РК

В автомобиле были дети. Фото: пресс-служба МЧС РК

На месте аварии спасатели предприняли все меры противопожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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