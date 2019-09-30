В Крыму угнали и разбили служебную машину министра ЖКХ
На улице Калинина в Симферополе произошло ДТП. Испуганные жильцы повыскакивали из своих квартир – их разбудил визг колес и громкий удар в 2.30 ночи.
Около дерева стоял наполовину разбитый серый «Мерседес», а внутри табличка – министр ЖКХ Крыма (временно исполняет обязанности Дмитрий Черняев – прим. Ред.).
Но вот никого рядом с автомобилем не оказалось – нарушители скрылись с места происшествия.
- Из машины водителя министра украли ключи от служебного автомобиля Черняева. Потом неизвестные сели в «Мерседес» и, скорее всего, решили покататься. В итоге произошло ДТП, - рассказал «КП-Крым» очевидец Александр Дремлюгин.
Нарушители скрылись с месте происшествия. Фото: Александр Дремлюгин
Нарушители даже не вытащили ключи из зажигания, оставили включенными кондиционер и фары.
Очевидцы рассказали, что спустя несколько часов на место аварии, прибыли сотрудники ГИБДД, министр и его водитель.
А в пресс-службе МинЖКХ Крыма подтвердили информации об угоне служебного автомобиля Черняева.
- В настоящее время проводится проверка правоохранительными органами. Как только появится информация, сообщим дополнительно, - уточнили в министерстве.
ИСТОЧНИК KP.RU