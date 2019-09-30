В Крыму угнали и разбили служебную машину министра ЖКХ

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-30T12:58:29+03:00

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На улице Калинина в Симферополе произошло ДТП. Испуганные жильцы повыскакивали из своих квартир – их разбудил визг колес и громкий удар в 2.30 ночи.

Около дерева стоял наполовину разбитый серый «Мерседес», а внутри табличка – министр ЖКХ Крыма (временно исполняет обязанности Дмитрий Черняев – прим. Ред.).

Но вот никого рядом с автомобилем не оказалось – нарушители скрылись с места происшествия.

- Из машины водителя министра украли ключи от служебного автомобиля Черняева. Потом неизвестные сели в «Мерседес» и, скорее всего, решили покататься. В итоге произошло ДТП, - рассказал «КП-Крым» очевидец Александр Дремлюгин.

Нарушители скрылись с месте происшествия. Фото: Александр Дремлюгин

Нарушители даже не вытащили ключи из зажигания, оставили включенными кондиционер и фары.

Очевидцы рассказали, что спустя несколько часов на место аварии, прибыли сотрудники ГИБДД, министр и его водитель.

А в пресс-службе МинЖКХ Крыма подтвердили информации об угоне служебного автомобиля Черняева.

- В настоящее время проводится проверка правоохранительными органами. Как только появится информация, сообщим дополнительно, - уточнили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU