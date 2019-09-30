2019-09-30T14:15:41+03:00
Общество

С начала года крымских браконьеров оштрафовали на 7 миллионов рублей

Возбуждено больше тысячи административных дел
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Пограничники просят соблюдать необходимые правила. Фото: пресс-службе Погрануправления ФСБ России по КрымуПограничники просят соблюдать необходимые правила. Фото: пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму
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В Крыму пограничники с начала года составили больше 1000 дел об административных нарушениях. Они касаются невыполнения правил пребывания в море и ловли рыбы.

В бюджет направили около 7 миллионов рублей штрафов.

- По результатам рейдов выявлено порядка тысячи нарушений пограничного режима и правил рыболовства, предотвращено нанесение ущерба биоресурсам на сумму свыше 3,7 млн рублей, обнаружено и изъято около 770 незаконных орудий добычи, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.

У нарушителей изъяли сети длиной 9 тысяч метров. Фото: пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму

У нарушителей изъяли сети длиной 9 тысяч метров. Фото: пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму

У нарушителей отобрали сети, общая протяженность которых составила 9 тысяч метров.

Виновные привлечены к административной ответственности.

Пограничники просят соблюдать правила рыболовства, которые направлены на сохранение морской флоры и фауны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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