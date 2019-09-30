С начала года крымских браконьеров оштрафовали на 7 миллионов рублей
В Крыму пограничники с начала года составили больше 1000 дел об административных нарушениях. Они касаются невыполнения правил пребывания в море и ловли рыбы.
В бюджет направили около 7 миллионов рублей штрафов.
- По результатам рейдов выявлено порядка тысячи нарушений пограничного режима и правил рыболовства, предотвращено нанесение ущерба биоресурсам на сумму свыше 3,7 млн рублей, обнаружено и изъято около 770 незаконных орудий добычи, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по РК.
У нарушителей изъяли сети длиной 9 тысяч метров. Фото: пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму
У нарушителей отобрали сети, общая протяженность которых составила 9 тысяч метров.
Виновные привлечены к административной ответственности.
Пограничники просят соблюдать правила рыболовства, которые направлены на сохранение морской флоры и фауны.
ИСТОЧНИК KP.RU