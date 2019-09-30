«Курорты Крыма» организовали праздничный концерт в честь Всемирного дня туризма

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-30T14:55:55+03:00

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Руководители сети санаториев «Курорты Крыма» поздравили своих сотрудников с Всемирным днем туризма 27 сентября, организовали концерт и праздничный банкет.

Чествование работников турсферы прошло в просторном конференц-зале санатория «Мисхор».

- Директор по эксплуатации сети санаториев «Курорты Крыма» Александр Чесноков поздравил всех с объединяющим праздником, поблагодарил дружную команду профессионалов, которые свой созидательный труд направляют на развитие санаторно-курортной сферы, комфортный и качественный отдых гостей, - сообщает пресс-служба сети санаториев «Курорты Крыма».

После официальной части перед гостями выступила популярная симферопольская музыкальная группа «Фанкфары», а сотрудников ждал праздничный банкет.

Кроме того, работники сети санаториев участвовали в розыгрыше ценных подарков: утюгов, микроволновой печи, электрических чайников, напольных часов и многого другого. Завершился праздник яркой дискотекой.

СПРАВКА «КП»

С июля 2018 года санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор» и «Морской Прибой» находятся под управлением ООО «УК «Визант Групп», которую возглавляет Денис Николаевич Козорез. Вместимость всех санаториев сети составляет более 2,3 тысячи человек («Ай-Петри» – 790, «Дюльбер» – 206, «Мисхор» – 1 181 и «Морской Прибой» – 164).

* На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU