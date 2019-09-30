В Крыму судебный пристав попался на взятке в размере 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-30T14:57:16+03:00

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В Крыму расследуют уголовное дело в отношении судебного пристава. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере – 160 тысяч рублей.

Он работал в отделе судебных приставов по Кировскому и Советскому районам.

Оказалось, что на основании исполнительного листа, который выдал суд, пристав возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. С него должны были взыскать 5 миллионов рублей задолженности. Кроме того, на его имущество должны наложить арест.

Для того, чтобы этого не допустить, мужчина решил обратиться «за помощью» к приставу. За это он попросил 160 тысяч рублей.

Сразу после получения взятки пристава задержали сотрудники МВД.

Сейчас нарушитель находится по стражей, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU