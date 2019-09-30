В Крыму судебный пристав попался на взятке в размере 160 тысяч рублей
В Крыму расследуют уголовное дело в отношении судебного пристава. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере – 160 тысяч рублей.
Он работал в отделе судебных приставов по Кировскому и Советскому районам.
Оказалось, что на основании исполнительного листа, который выдал суд, пристав возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. С него должны были взыскать 5 миллионов рублей задолженности. Кроме того, на его имущество должны наложить арест.
Для того, чтобы этого не допустить, мужчина решил обратиться «за помощью» к приставу. За это он попросил 160 тысяч рублей.
Сразу после получения взятки пристава задержали сотрудники МВД.
Сейчас нарушитель находится по стражей, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU