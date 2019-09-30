В Крыму умер участник Великой Отечественной войны Иван Покатилов

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-30T15:37:36+03:00

Ему было 94 года

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В Симферопольском районе на 95-м году жизни скончался участник боевых действий, полковник в отставке Иван Покатилов. Он был самым возрастным жителем села Мирное.

Иван Федорович родился в 1924 году, будучи подростком, он участвовал в великих стройках и начинаниях предвоенной эпохи.

- Иван Покатилов и после войны остался на боевом посту, став одним из миллионов советских патриотов на фронте борьбы с послевоенной разрухой, - рассказал глава администрации Мирновского сельского поселения Сергей Ковалев.

А в 2014 года ветеран с радостью встретил «Крымскую весну» и принимал участие во всех значимых событиях.

Администрация и депутатский корпус сельского поселения принесли искренние соболезнования родным и близким Ивана Федоровича и глубоко скорбят вместе с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU