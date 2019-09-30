2019-09-30T16:41:17+03:00
Общество

За сутки в Крыму произошло 20 пожаров

Большая часть – возгорания сухой растительности
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Пострадавших нет. Фото: пресс-служба крымского главка МЧСПострадавших нет. Фото: пресс-служба крымского главка МЧС
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Крымские спасатели за прошлые сутки ликвидировали 20 пожаров. Большая часть из них связана с возгоранием сухой растительности и мусора.

Предотвратить распространение открытого огня удалось в разных районах Крыма, два очага зафиксировали в Феодосии.

- Одно из возгораний сухой растительности по улице Апельсиновая, Массив Степной, площадь которого составила 0,01 гектара. Ликвидировано в течении 19 минут, - рассказали в крымском главке МЧС.

Второй пожар произошел в поселке Коктебель по улице Арматлуцкая. Его тушили в течение получаса. Площадь возгорания составила два гектара, в ликвидации участвовали 11 человек и 4 единицы техники.

- Основная задача - не допустить распространения огня на территории лесных массивов и жилых секторов. Пострадавших и погибших нет, - отметили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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