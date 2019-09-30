Подрядчик за свой счет переделает дороги в Симферопольском районе

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-30T17:18:09+03:00

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Врио министра транспорта Крыма Сергей Карпов выехал с проверкой в Добровскую долину. Там сейчас ремонтируют дороги в рамках нацпроекта.

Он заметил, что у объектов нет паспортов, схемы организации дорожного движения, знаков, которые бы предупреждали, что ведутся строительные работы и скоростного режима.

Только на одном из объектов заметили дорожную технику, но и она не работала.

- На 15 дорогах обнаружили грубые нарушения процесса укладки. Заказчиком работ является администрация Симферопольского района. Генподрядчик «Гермес» на объекте не работает, а только субподрядная организация, у которой на весь объем работ приходится 3 катка и 1 асфальтоукладчик, - сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Срок сдачи объектов - 1 декабря. Но уже понятно, что 85 процентов работ подрядчик будет переделывать, и делать он это будет за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU