Жители Симферополя калечат лебедей в Гагаринском парке
Два лебедя, которые живут в пруду в Гагаринском парке, получили травмы. У одной из птиц кровоточило крыло, а у второй повредили перепонки на лапе.
Причиной увечий оказалась…рыбная приманка.
- Воблер, имитирующий мелкую рыбешку, плавает в верхнем слое воды, птицы тоже, так они и попадают на крючок. А он еще и тройной, поэтому цепляется намертво , - рассказал директор симферопольских парков Антон Якулевич.
Птицы сильно пострадали. Фото: пресс-служба парка
Кроме лебедей страдают еще и черепахи. Рыбаки не церемонясь, скидывают их с крючка, разрывая им рот.
Руководство парка будет ставить новые таблички о запрете купания и рыбной ловли.
- Пруд – это декоративный водоем, он должен быть островком красоты, спокойствия и уюта, который мы будем продолжать совершенствовать, а вы должны помочь сохранить, - подчеркнул Якулевич.
ИСТОЧНИК KP.RU