2019-09-30T17:43:42+03:00
Дом. Семья

Жители Симферополя калечат лебедей в Гагаринском парке

Птиц ловят на рыбную приманку
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Пруд - это не место для купания и ловли рыбы. Фото: пресс-службе паркаПруд - это не место для купания и ловли рыбы. Фото: пресс-службе парка
Изменить размер текста:

Два лебедя, которые живут в пруду в Гагаринском парке, получили травмы. У одной из птиц кровоточило крыло, а у второй повредили перепонки на лапе.

Причиной увечий оказалась…рыбная приманка.

- Воблер, имитирующий мелкую рыбешку, плавает в верхнем слое воды, птицы тоже, так они и попадают на крючок. А он еще и тройной, поэтому цепляется намертво , - рассказал директор симферопольских парков Антон Якулевич.

Птицы сильно пострадали. Фото: пресс-служба парка

Птицы сильно пострадали. Фото: пресс-служба парка

Кроме лебедей страдают еще и черепахи. Рыбаки не церемонясь, скидывают их с крючка, разрывая им рот.

Руководство парка будет ставить новые таблички о запрете купания и рыбной ловли.

- Пруд – это декоративный водоем, он должен быть островком красоты, спокойствия и уюта, который мы будем продолжать совершенствовать, а вы должны помочь сохранить, - подчеркнул Якулевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму спецкомплекс «Скорпион» «ловит» водителей-должников
В Севастополе изобрели посадочный тренажер для беспилотников
В Крыму до нового года установят 379 современных лифтов
Новый состав правительства представили в Севастополе
Подрядчик за свой счет переделает дороги в Симферопольском районе
За сутки в Крыму произошло 20 пожаров
Аксенов согласился поделиться своими обязанностями
В Крыму умер участник Великой Отечественной войны Иван Покатилов
«Курорты Крыма» организовали праздничный концерт в честь Всемирного дня туризма
В Крыму судебный пристав попался на взятке в размере 160 тысяч рублей
С начала года крымских браконьеров оштрафовали на 7 миллионов рублей
Труп мужчины нашли в парке под Симферополем
В Крыму угнали и разбили служебную машину министра ЖКХ
В Крыму «Мерседес» с двумя детьми разорвало пополам
Жителям Симферополя дали воду после массового отключения
Глава администрации Симферополя ушла в отставку
Позвонки, ребра, кучки черепов: В центре Симферополя рабочие выкопали человеческие кости
В середине недели в Крым придут дожди
В Евпатории сократят два трамвайных маршрута
В Крыму у карликовой коровы зебу родился чудо-теленок
В Крыму идет замена украинских газовых счетчиков
Появилось видео русско-турецкой драки в Севастополе
Погода в Крыму на 30 сентября: сухо и тепло до + 21