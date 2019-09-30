Жители Симферополя калечат лебедей в Гагаринском парке

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-30T17:43:42+03:00

Пруд - это не место для купания и ловли рыбы. Фото: пресс-службе парка

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Два лебедя, которые живут в пруду в Гагаринском парке, получили травмы. У одной из птиц кровоточило крыло, а у второй повредили перепонки на лапе.

Причиной увечий оказалась…рыбная приманка.

- Воблер, имитирующий мелкую рыбешку, плавает в верхнем слое воды, птицы тоже, так они и попадают на крючок. А он еще и тройной, поэтому цепляется намертво , - рассказал директор симферопольских парков Антон Якулевич.

Птицы сильно пострадали. Фото: пресс-служба парка

Кроме лебедей страдают еще и черепахи. Рыбаки не церемонясь, скидывают их с крючка, разрывая им рот.

Руководство парка будет ставить новые таблички о запрете купания и рыбной ловли.

- Пруд – это декоративный водоем, он должен быть островком красоты, спокойствия и уюта, который мы будем продолжать совершенствовать, а вы должны помочь сохранить, - подчеркнул Якулевич.

ИСТОЧНИК KP.RU