Новый состав правительства представили в Севастополе

СЕГОДНЯ 18:13 2019-09-30T18:13:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев представил новых вице-губернаторов и директоров ключевых департаментов.

Он рассказал, что уверен в команде.

- Конечно, до конца года еще возникнут кадровые изменения, но это будут точечные решения. Уже сейчас у нас сбалансированная и готовая команда, которая приступит к решению задач, которые стоят перед городом, - отметил Развожаев.

КОНКРЕТНО

Кто сдал вице-премьерами:

- Денис Солодовников (курирует работу департаментов капстроительства, по имущественными и земельным отношениям, архитектуры и градостроительства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры) ;

- Алексей Парикин (отвечает за департамент финансов и главное управление потребительского рынка и лицензирования);

- Ольга Тимофеева (курирует работу департамента образования и науки, главного управления культуры и управления по делам спорта);

- Александр Кулагин (департамент здравоохранения, госинспекция труда и департамент труда и соцзащиты);

- Светлана Пирогова (департамент аппарата губернатора и правительства, главного контрольного управления).

ИСТОЧНИК KP.RU