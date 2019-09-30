2019-09-30T18:13:25+03:00
Политика

Новый состав правительства представили в Севастополе

В городе-герое назначили вице-премьеров
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Врио губернатора города-героя Михаил Развожаев. Фото: правительство СевастополяВрио губернатора города-героя Михаил Развожаев. Фото: правительство Севастополя
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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев представил новых вице-губернаторов и директоров ключевых департаментов.

Он рассказал, что уверен в команде.

- Конечно, до конца года еще возникнут кадровые изменения, но это будут точечные решения. Уже сейчас у нас сбалансированная и готовая команда, которая приступит к решению задач, которые стоят перед городом, - отметил Развожаев.

КОНКРЕТНО

Кто сдал вице-премьерами:

- Денис Солодовников (курирует работу департаментов капстроительства, по имущественными и земельным отношениям, архитектуры и градостроительства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры) ;

- Алексей Парикин (отвечает за департамент финансов и главное управление потребительского рынка и лицензирования);

- Ольга Тимофеева (курирует работу департамента образования и науки, главного управления культуры и управления по делам спорта);

- Александр Кулагин (департамент здравоохранения, госинспекция труда и департамент труда и соцзащиты);

- Светлана Пирогова (департамент аппарата губернатора и правительства, главного контрольного управления).

ИСТОЧНИК KP.RU

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