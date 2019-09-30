Новый состав правительства представили в Севастополе
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев представил новых вице-губернаторов и директоров ключевых департаментов.
Он рассказал, что уверен в команде.
- Конечно, до конца года еще возникнут кадровые изменения, но это будут точечные решения. Уже сейчас у нас сбалансированная и готовая команда, которая приступит к решению задач, которые стоят перед городом, - отметил Развожаев.
КОНКРЕТНО
Кто сдал вице-премьерами:
- Денис Солодовников (курирует работу департаментов капстроительства, по имущественными и земельным отношениям, архитектуры и градостроительства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры) ;
- Алексей Парикин (отвечает за департамент финансов и главное управление потребительского рынка и лицензирования);
- Ольга Тимофеева (курирует работу департамента образования и науки, главного управления культуры и управления по делам спорта);
- Александр Кулагин (департамент здравоохранения, госинспекция труда и департамент труда и соцзащиты);
- Светлана Пирогова (департамент аппарата губернатора и правительства, главного контрольного управления).
ИСТОЧНИК KP.RU