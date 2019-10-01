Погода в Крыму 1 октября: Местами дожди, но тепло
Сохраняется штормовое предупреждение
В Симферополе хорошая осенняя погодаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В первый день октября в Крыму ожидается переменная облачность, местами - дожди.
Так, осадки 1 октября ожидаются в Симферополе (ночью и утром), в Ялте.
- В ночные утренние часы местами ожидаются туманы. Умеренный западный, юго-западный ветер днем местами будет усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°, на южном и восточном побережье 15…18°; днем 22…27, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.
Кроме того, 1 октября на полуострове сохраняется штормовое предупреждение, а также чрезвычайная пожарная опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU