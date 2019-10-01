В Симферополе на полтора месяца перекрыли улицу Толстого

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-01T09:06:03+03:00

Улицу Толстого в Симферополе закрыли на ремонт Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Со вторника, 1 октября, в Симферополе перекрыли улицу Толстого.

Как сообщили в горадминистрации, проезд запрещен в обе стороны до 15 ноября - в связи с капитальным ремонтом автомобильного моста.

- Срок временного ограничения движения транспортных средств составляет 46 дней, - уточнили в администрации. - Движение муниципальных маршрутов будет осуществляться в объезд места проведения капитального ремонта мостового сооружения.

Власти города призвали гостей и жителей крымской столицы строить свои маршруты по городу с учетом перекрытой улицы.

Кроме того, напомним, в Симферополе частично закрыта на ремонт улица Александра Невского.

Из-за перекрытых дорог утром 1 октября уже начался транспортный коллапс: центральные улицы застыли в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU