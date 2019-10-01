В Симферополе на полтора месяца перекрыли улицу Толстого
Со вторника, 1 октября, в Симферополе перекрыли улицу Толстого.
Как сообщили в горадминистрации, проезд запрещен в обе стороны до 15 ноября - в связи с капитальным ремонтом автомобильного моста.
- Срок временного ограничения движения транспортных средств составляет 46 дней, - уточнили в администрации. - Движение муниципальных маршрутов будет осуществляться в объезд места проведения капитального ремонта мостового сооружения.
Власти города призвали гостей и жителей крымской столицы строить свои маршруты по городу с учетом перекрытой улицы.
Кроме того, напомним, в Симферополе частично закрыта на ремонт улица Александра Невского.
Из-за перекрытых дорог утром 1 октября уже начался транспортный коллапс: центральные улицы застыли в пробках.
ИСТОЧНИК KP.RU