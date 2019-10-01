Аграрии собрали в Крыму 33 тысячи тонн винограда
В Крыму собрали больше 33 тонн винограда. Как рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, средняя урожайность составляет 50,4 процента с гектара.
По сбору винограда в лидерах Бахчисарайский район, в котором аграрии собрали более 9 тысяч тонн. На втором месте Симферопольский район - 3,3 тысячи тонн, а на третьем Красногвардейский - 3 061 тонны.
- Завершили уборку винограда в Джанкойском, Красноперекопском, Первомайском и Раздольненском районах. Среди винодельческих предприятий лидирующую позицию занимает «Массандра», - отметил Рюмшин.
В этом году сельхозпроизводители хотят собрать не меньше 80 тысяч тонн винограда. Это будет возможно в случае хороших погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU