2019-10-01T09:16:15+03:00
Общество

Аграрии собрали в Крыму 33 тысячи тонн винограда

Убрано почти половина столовых и технических сортов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Лидером стал Бахчисарайский район. Фото: пресс-службе Минсельхоза КрымаЛидером стал Бахчисарайский район. Фото: пресс-службе Минсельхоза Крыма
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В Крыму собрали больше 33 тонн винограда. Как рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, средняя урожайность составляет 50,4 процента с гектара.

По сбору винограда в лидерах Бахчисарайский район, в котором аграрии собрали более 9 тысяч тонн. На втором месте Симферопольский район - 3,3 тысячи тонн, а на третьем Красногвардейский - 3 061 тонны.

- Завершили уборку винограда в Джанкойском, Красноперекопском, Первомайском и Раздольненском районах. Среди винодельческих предприятий лидирующую позицию занимает «Массандра», - отметил Рюмшин.

В этом году сельхозпроизводители хотят собрать не меньше 80 тысяч тонн винограда. Это будет возможно в случае хороших погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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