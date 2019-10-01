Аксенов рассказал, кого он видит на посту председателя Совмина Крыма
Во вторник, 1 октября, Госсовет Крыма рассмотрит вопрос о разделении полномочий главы и председателя Совмина республики. Его внес на рассмотрение Сергей Аксенов.
Он отметил, что главная цель – оптимизировать структуру исполнительных органов власти и повысить эффективность государственного управления.
Аксенов сообщил, что он, как глава, будет больше внимания уделять стратегическим вопросам. Например, это сотрудничество с федеральными органами, активизация международной повестки и общению с жителями.
А хозяйственными вопросами, работой с исполнительными органами власти и местными властями будет заниматься Юрий Гоцанюк.
- Он человек системный, уверен, он справится с данной работой. Безусловно, контроль за выполнением поставленных задач оставляю за собой, - отметил глава Крыма.
Аксенов подчеркнул, что новый механизм работы позволит максимально использовать имеющийся управленческий потенциал для того, чтобы реализовать программы социально-экономического развития региона.
ИСТОЧНИК KP.RU