Под Феодосией смертельное ДТП: Погибли три человека
Утром 1 октября на трассе «Таврида» в районе поселка Приморское, под Феодосией, произошла авария с участием двух автомобилей. Там столкнулись «Лада Приора» и «КИА Оптима», зарегистрированная в одной из стран ближнего зарубежья.
В результате ДТП погибли три человека, которые находились в «Ладе», а еще пять пострадали.
Как сообщили в МВД по РК, водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь из Симферополя в в сторону Керчи, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной «КИА».
- Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются, - уточнили в МВД.
Первую помощь пострадавшим уже оказали, а также проинформировали родственников погибших.
ИСТОЧНИК KP.RU