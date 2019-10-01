2019-10-01T10:51:15+03:00
Происшествия

Под Феодосией смертельное ДТП: Погибли три человека

Еще пятеро пострадали
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: скрин из видео/ВконтактеНа месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Фото: скрин из видео/Вконтакте
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Утром 1 октября на трассе «Таврида» в районе поселка Приморское, под Феодосией, произошла авария с участием двух автомобилей. Там столкнулись «Лада Приора» и «КИА Оптима», зарегистрированная в одной из стран ближнего зарубежья.

В результате ДТП погибли три человека, которые находились в «Ладе», а еще пять пострадали.

Как сообщили в МВД по РК, водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь из Симферополя в в сторону Керчи, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной «КИА».

- Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются, - уточнили в МВД.

Первую помощь пострадавшим уже оказали, а также проинформировали родственников погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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