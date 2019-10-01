Успел раньше спасателей: В Крыму муж нашел заблудившуюся в горах жену

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-01T11:35:38+03:00

У женщины разрядился телефон, и она не могла никому позвонить

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В службу спасения поступила информация, что в районе горы Чатыр-Даг из-за густого тумана сбилась с тропы и заблудилась женщина. У нее села батарея на телефоне, поэтому дозвониться до нее невозможно.

На помощь к 46-летней пострадавшей выехали спасатели.

Сотрудники МЧС прибыли на Буковую поляну и пешком начали подниматься на гору.

Во время этого поступил звонок от мужчины, который рассказал, что нашел супругу самостоятельно. В помощи спасателей они не нуждались.

- Поисково-спасательные работы были завершены, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасного поведения в горно-лесной зоне.

А для тех, кто отправляется даже на короткую прогулку рекомендуют: надеть удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU