Успел раньше спасателей: В Крыму муж нашел заблудившуюся в горах жену
В службу спасения поступила информация, что в районе горы Чатыр-Даг из-за густого тумана сбилась с тропы и заблудилась женщина. У нее села батарея на телефоне, поэтому дозвониться до нее невозможно.
На помощь к 46-летней пострадавшей выехали спасатели.
Сотрудники МЧС прибыли на Буковую поляну и пешком начали подниматься на гору.
Во время этого поступил звонок от мужчины, который рассказал, что нашел супругу самостоятельно. В помощи спасателей они не нуждались.
- Поисково-спасательные работы были завершены, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.
Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасного поведения в горно-лесной зоне.
А для тех, кто отправляется даже на короткую прогулку рекомендуют: надеть удобную обувь и взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи.
ИСТОЧНИК KP.RU